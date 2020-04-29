中大招3千人接受測試　研究新冠病毒隱性感染者

新冠肺炎在全球蔓延，無病徵的隱形患者能避過醫學監測系統，成為疫情於社區爆發的一大隱患。中文大學醫學院今日(29日)表示會開展新冠病毒隱性感染研究，目標於本地招募3000人，期望研究結果能完善防疫策略，讓社會有更充分準備，應對未來可能再出現的新冠肺炎疫情。

策劃研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，血清學測試有兩大用途，一是測量免疫球蛋白M(IgM)作為診斷之用，協助了解當刻是否受到感染；另一用途是測試免疫球蛋白G(IgG)，用作識別以往曾否感染病毒，而血清學測試亦是進行此識別的唯一方法。今次研究只會為參與者測試IgG，故無法診斷參與者是否正受新冠病毒感染，但能有效偵測過去數月的本地隱性感染個案。

陳又指，一些已進行抗體測試的西方城市，顯示實際感染數字遠超官方統計，因此有必要知道香港隱性感染的程度和特徵。當他們找到首階段的隱形患者後，將追蹤他們的密切接觸者，為他們測試體內是否存在IgG，從而找出本地感染率較高的群組，甚至隱性傳染鏈。報告預計在明年5月前發布，若有明顯的特徵或資料出現，會視乎程度發表中期報告。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生指，研究將於社區招募3000人進行研究，招募計劃的首階段於今日開展，為期兩周。參加者不限年齡，從嬰兒到長者皆歡迎報名，但要沒有任何呼吸道病徵。團隊將隨機選擇合適的登記人士，每個年齡層和性別均設配額，居住地區亦是考慮因素。測試結果將在6至8星期後以短訊發送予參加者。