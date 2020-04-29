沙中線工程重置兩警察會所超支兩倍　議員批政府港鐵大花筒

醜聞不斷並安全存疑的沙中線工程超支過百億元，更被揭發當中存在不少「糊塗帳」。立法會議員關注沙中線工程轄下的「警官會所重置工程」及「警察體育遊樂會優化工程」的合共工程費由3億元增至9億元，當中包括豪花6.5萬元為該遊樂會購買4部「泳褲脫水機」，批評政府及港鐵「大花筒」。另外，議員向政府索取該兩個警察會所的建築平面圖被拒，路政署稱警方基於保安理由不公開，尊重對方意見。

立法會工務小組委員會今早開會，第三次審議關於沙中線超支撥款申請。受沙中線走線影響，位於銅鑼灣的警官會所需拆卸重建，由於該會所未完成重建前，相關警員需暫時改用位於太子的警察體育遊樂會，導致該遊樂會需進行優化工程。

議員朱凱廸表示，政府當年交代相關工程的估算約為3億元，但最新提交立法會的文件卻指重置警官會所的工程費達到6億元，而優化警察體育遊樂會的工程費則高達3億元，變相超支2倍，批評政府從沒有向立法會交代。路政署署長陳派明表示，當中3億元的工程費只是估算，但工程招標後承建商投標價有增加，他強調有其他工程項目的標價比預算少，實際項目的整體工程費開支有減少。朱凱廸不滿其回應，認為政府只是將其他工程的預算用於兩個警察會所的工程上。

另外，文件亦透露在「警察體育遊樂會優化工程」中，港鐵花了170萬元為該遊樂會添置設備，包括4部總值6.5萬元的「泳褲脫水機」、1部價值1.7萬元咖啡機、1部價值1.9萬元的電腦、3部平均價值4.6萬元的65吋電視機等。議員鄺俊宇批評相關開支是「糊塗帳」，質問是否有官員需被問責。議員陳淑莊則指，沙中線工程是以委託協議形式進行，政府需要監督港鐵就工程的開支，「港鐵唔係當我哋係提款機，你呢啲(批錢)標準，俾市民見到情何以堪？大家拎咗嚿錢就喺度搣，點解當日要買65吋電視機？地氈都400蚊塊？揈泳褲(機)？有冇搞錯，以你標準係咪每個公眾泳池都要有？沙灘要唔要有？」

陳派明回覆指，政府批准採購時盡量符合成本效益，會因應相關會所有哪些設施，與警方商討採購的物品是否配合設置的用途，而「泳褲脫水機」是因為該遊樂會有泳池。他又指，港鐵是按一貫採購程序進行採購，「依家睇價錢好似好貴，但啲電視係5、6年前買。」

路政署又拒絕應議員要求，提供兩個會所的建築平面圖，並引述公開資料守則指若披露相關圖則，「可能或有理由預期會令維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作受到傷客或損害」。議員質疑兩個會所有何保安理由而不能公開圖則。陳派明解釋，警方可能會在會所內舉行正式會議或官式活動，而路政署諮詢警方後，警方稱不適合公開，所以尊重用家意見。