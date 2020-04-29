海關聯合行動打擊非法售賣電子煙　拘20人檢238萬元貨

香港海關及衞生署，昨日(28日)展開代號「旋風」聯合行動，在全港各區打擊非法售賣另類吸煙產品活動。

海關私油及一般調查組指揮官黃惜忻表示，較早前海關及衞生署接獲舉報，指有售賣吸煙產品的零售店進行非法活動。昨日海關出動逾百名人員聯同衞生署人員，突擊巡查本港多區電子煙配件的零售店，分別在灣仔、觀塘、旺角、深水埗、荃灣及元朗，合共15間商店，拘捕20人(20至41歲)，當中包括東主及售貨員。行動中，共檢獲約5萬件懷疑含有尼古丁的電子煙產品，市值約238萬港元。

據悉，涉事店舖均為實體店，包括樓上舖及商場街舖，表面售賣加熱器等配件，惟暗地裏售賣懷疑含有尼古丁的電子煙產品。檢獲的電子煙產品，部分沒有標籤，而檢獲的煙油稍後會送往政府化驗師進行檢驗。根據海關調查，檢獲的煙彈每個約值30至40港元，而吸食工具則介乎200至400港元，有關產品在不同國家均有製造，海關正設法追查來源。

根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙產品屬藥劑製品，必須先向香港藥劑業及毒藥管理局註冊才可在香港售賣。此外，第一部毒藥只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第一部毒藥屬刑事罪行，每項罪行的最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。

近年本港開始流行電子煙及加熱煙，海關呼籲市民，尤其是青年人不要因好奇或因要追上潮流，購買非法的吸煙產品。如市民發現市面有非法的吸煙產品，可以向海關或衞生署舉報。