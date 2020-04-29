壹傳媒工業邨用地涉違反地契條款　團體向地署舉報促徹查

負面新聞纏身的壹傳媒黎智英，近日被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。有團體今早(29日)約10時許到地政總署舉報，指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外甚或以欺詐方式獲利，要求署方徹查。

團體紅色力量今早一行多人向地政總署代表遞交請願信後，在地下大堂高舉寫有「公器私用、違反契約」及「徹查黎智英」等紙牌。發言人陳淨心表示，黎智英作為傳媒老闆應有誠信，卻用政府批給作傳媒用途的工業邨地址經營其他業務，促請政府徹查其行為有否違反地契，若相關部門調查後證實黎有違反地契條款，意味着黎的誠信及人品存在問題，若他個人誠信破產，旗下的壹傳媒提供的新聞資訊亦沒有公信力可言。

早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。事件被踢爆後，該14間公司突然在同一日急急「搬竇」，於3月23日將註冊地址改為灣仔一幢商廈。

將軍澳工業邨由香港科技園公司負責管理。據悉，香港科技園公司在審批工業邨用地申請時，訂明只可在廠房內進行已批准、或經科技園書面同意的其他運作，亦不可分租予其他人士。不過，翻查公司註冊處的資料，黎智英旗下14間私人股份有限公司，均以「香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿盈街八號一樓」作為註冊辦事處地址，即是壹傳媒大樓所在地。換言之，壹傳媒涉嫌違反地契條款，以將軍澳工業邨用地兼營其他公司。

當中一間名為「力高顧問有限公司」於1988年2月成立，董事為黎智英和壹傳媒執行董事周達權。該公司為黎智英次子黎耀恩的10間公司，提供公司秘書服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。餐廳位於威靈頓街的分店早前爆出「二手凍檸茶」奉客，最終結業。