審計署：港協暨奧委會被揭5宗罪　赤字增16倍要政府找數

負責本港運動發展的中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 (港協暨奧委會)被揭運作問題多多，今日(29日)公布的新一份審計署長報告批評港協暨奧委會涉多項運作問題，包括秘書處赤字短短5年間激增16倍、管理缺乏監管、轄下22個委員會中有11個未曾開會、誇大進行運動禁藥檢測的服務表現指標，甚至選拔運動員參加國際運動會的透明度和問責性需提升。

審計署署長第74份報告書批評，港協暨奧委會2014/2015年度的秘書處赤字僅約3.3萬港元，佐至2018/19年度已增至58.8萬港元；2015/16及2016/17年度，就業及教育計劃辦公室、禁藥委員會辦公室和管理公司均有運作赤字，考慮到港協暨奧委會近年的財政狀況，政府決定由2020/21年度起大幅增加經常資助。

運作管理方面，審計署發現，秘書處有20項採購只採用了單一報價，而管理學員獎學金亦混亂，有11項獎學金獲批超過2.5年，仍未由11名相關運動員領取等。審計署又發現，港協暨奧委會及管理公司承諾向民政局提交相關管理及季度結算表、未審計帳目、經審計帳目等報告，但管理公司經常遲交5至31天等，而民政局竟沒有採取任何跟進行動以要求管理公司提交。

董事會的出席率由2017年的83%下降至去年的76%，2個委員會的出席率則由2017年的91%下降至去年的73%等，要求民政局及港協暨奧委會提升管理。民政事務局局長和港協暨奧委會同意審計署的建議。