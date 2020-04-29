警破6宗口罩騙案拘8人 涉款52萬元

屯門警區偵破網上售賣口罩騙案，過去2日採取行動，拘捕8名人士，分別為5男，3女，年齡介乎20 至32歲，涉嫌與6宗網上售賣口罩的騙案有關，涉及44名受害人及約52萬港元。

在其中5宗案件，被捕人士涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。案情通常是騙徒利用網上社交購物平台發放出售口罩的訊息，發售方式是「先付款、後發貨」，並以轉數快、支付寶、直接轉帳方式收款，惟受害人過數後，騙徒卻失蹤。

另一宗案件，警方更發現騙徒嘗試向警方作虛假報案，以企圖逃避刑事責任。在該個案中，1名騙徒在網上訛稱有口罩售賣，在騙取20名受害人總共40多萬港元後，向警方報案，聲稱自己只是售賣口罩的中間人，並受到上層賣家欺騙，在以現金方式交出40多萬港元後，上層賣家即不知所終。

警方接報後展開調查，該騙徒在調查過程中一直逃避警方查問有關口罩買家的資料以及刻意隱瞞上層賣家的身份，因此惹起警方懷疑。警方在進一步調查後，發現騙徒曾轉帳大量金額至2個所謂上層賣家的銀行戶口，亦於報案後頻密接觸兩個上層賣家，而非其口中所說的兩個上層賣家已不知所終。

因此，警方懷疑該騙徒與2個所謂上層賣家屬於同一集團，其中有人企圖藉著率先向警方報案，以逃避警方調查以及刑事責任。該騙徒涉嫌「誤導警務人員」及「以欺騙手段取得財產」被捕。而兩個所謂上層賣家，亦涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，即俗稱洗黑錢罪被捕。

現階段，4名被捕人士現正保釋候查，另4人仍在扣留調查中。警方行動仍在進行，不排除會有進一步拘捕行動。