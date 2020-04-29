女司機誤踏油門釀1死1重傷　判監23個月

港島半山羅便臣道前年發生私家車失控剷上行人路，撞倒一對南亞裔母子，致子死母重傷。涉事六旬女司機被捕，今(29日)在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及身體嚴重受傷兩罪，求情指她因事而心神混亂，致誤踏油門肇禍，今被判囚23個月及停牌5年。

被告黃旭華(64歲)，於印尼出生，過往曾有一次不小心駕駛紀錄。辯方今日求情指，被告有逾30年駕駛經驗，正常情況下不會如此駕駛，被告案發前得知其癌症可能復發，需到醫院檢查，且其家翁又病重，因而精神狀態不佳，感到焦慮，並在駕車時想起該些事情，一時心神混亂，而誤將油門當剎車掣，且恐慌下再誤踏一次油門而肇禍。被告明白事件已對受害家庭造成傷害，事後已十分後悔，心理亦受事件困擾。

法官判刑時指，本案案情嚴重，涉及嚴重超速且造成一死一傷，並指被告有逾30年駕駛經驗，難以相信她會連續誤踏兩次油門，法官並建議懲教署有需要時為被告提供精神及心理治療，及就被告患有睡眠窒息症的問題作出適當安排。

控方案情指，前年10月20日中午，被告駕車途經羅便臣道時，突然高速前行，令前面的士需靠邊讓路，被告的私家車車輪更一度駛上行人路，行人爭相走避。被告其後以時速約80公里撞向羅便臣道83號外的行人路欄杆，撞倒案中母子後再向前駛，最後越過對面線撞倒欄杆始停下，當時車頭嚴重損毀及起火。

被撞倒的13歲男童及其42歲母親事後被送院救治，男童因頭部重創及肺部挫傷等，留院7日後不治，其母親亦多處受傷，留院39日，現仍未能拿重物及只能緩慢步行。