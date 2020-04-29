審計署：破產管理署歎慢板　個案最長拖43年

審計署今(29日)發表新一份報告，批評破產管理署暫記帳結餘龐大，清理破產及清盤個案工作緩慢，當中屬2002年前的個案尚有200宗仍待處理，最長個案更超過40年未處理。報告又批評外判計劃管理寬鬆，未能向表現欠佳的私營機構從業員發警告信，建議署方加強匯報及紀錄私營機構從業員欠佳行為，改善監察機制及制訂有效策略，處理涉及房地產的破產個案。

報告指出，破產管理署自08年展開工作，以清理02年前的破產及清盤個案，惟隔18年，仍有近20%個案、即200宗未處理，包括107宗破產和93宗清盤個案，當中3宗清盤個案更是由1976年頒令至今，拖延43年，而4宗破產個案則在1985年頒佈，拖延35年。另外，報告發現暫記帳結餘龐大，21宗清盤個案連同207宗破產個案討回款項合共4490萬港元存入暫記帳，情況不理想。

另外，破產管理署營運4個外判計劃，當中T計劃(簡易程序清盤個案委任臨時清盤人或清盤人的公開招標制度)，截止今年1月31日並沒有進行任何質素審批。

該署同時可向表現欠佳的私營機構從業員發警告信，惟審計署發現有8宗私營機構從業員按招標合約條款未能達標，未能在與破產人會面後7個工作天內提交初步詢問問卷，但破產管理署在2016至2019年期間沒有發出警告信。

另外，6宗在2015至2019年期間收到的投訴部分或全部屬實，但仍無記入行為操守欠佳紀錄冊。