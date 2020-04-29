撥款條例草案二讀通過　李家超斥議員動議削警方預算

立法會今早(29日)召開會議，並在41票贊成、21票反對下通過《2020年撥款條例草案》二讀。保安局局長李家超發言時批評，有議員在會上動議修正案，削減警方在今個財政年度的預算開支是極度不負責任、敵意針對警方，又指有議員支持暴徒甚至稱他們為「手足」，明顯提倡港獨，反問議員是否應與港獨割席。

李又指，香港由去年6月開始有逾1400場公眾活動，當中很多演變成嚴重的違法暴力事件，直指暴徒大肆破壞，包括堵路、掟磚等，掘起的磚頭可鋪滿48個籃球場、拆走的馬路攔杆長約5.2萬米，相等於國際金融中心二期高度的125倍。他又指，一共檢獲至少1萬個汽油彈，當中在中文大學所檢獲的最多，逾3000個，以每10秒掟一個計算可掟足11小時。他表示，面對嚴重違法行為，警方有責任維持公共秩序及安全，認為議會應要為社會治安負責，支持預算案。

食物及衞生局局長陳肇始則表示，近日香港出現新冠肺炎零確診，認為有緩和迹象，反映入境管制等措施漸見成效，惟她明白措施會為市民帶來不便和影響部分行業運作。她亦提及十年建院計劃，指現正進行第一個計劃內的多項工程，預計會額外提供6000張病床及90個手術室，預計第二個十年建院發展計劃會額外增加9000張病床。