17人涉尖咀衝突被改控暴動　將轉介區院

警方在去年8月11日尖沙咀警民衝突中拘捕多人，其中16男女原被控非法集結罪，只有一男被控參與暴動罪，惟控方早前申請修改控罪，令17人均面對暴動罪，辯方以控方指控薄弱為由反對，案件今日(29日)在九龍城法院再訊，裁判官考慮控辯雙方陳詞後，認為證據推論及法律爭辯應由負責審訊的法庭定奪，接納控方修改控罪的申請，案件現再押後至5月28日於西九龍法院提訊，屆時將處理轉介區域法院事宜，全部被告續准保釋。

辯方反對控方修改控罪，指現時控方針對各被告的指控相當薄弱，沒有額外指出被告是如何使用或教唆使用暴力破壞社會安寧，最多只能證明被告身在現場，故希望法庭拒絕控方改控暴動罪的申請，或下令控方列明指控各被告的事實基礎。

17名被告依次為馬孝文(男，社工，24歲)、鄭智健(男，冷氣技工，21歲)、劉維穎(女，學生，18歲)、郭嘉輝(男，學生，21歲)、李穎淇(女，學生，27歲)、吳柏熹(男，學生，21歲)、14歲被告(男，學生）、譚煒誠(男，學生，22歲)、廖偉明(男，運輸工，25歲)、張姓被告(男，學生，16歲)、梁卓華(女，學生，19歲)、莊嘉灝(男，學生，24歲)、羅樂文(男，學生，21歲)、聶嘉寶(男，送貨工，24歲)、黃千溥(男，學生，21歲)、楊梓信(男，無業，21歲)及黃奕瑋(男，送貨工，19歲)。

17名被告中，聶嘉寶早前已被控一項參與暴動罪，修例控罪後，所有被告現均被控於去年8月11日，在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道的一段彌敦道參與暴動；馬孝文及鄭智健另被控在公眾地方管有攻擊性武器，分別指他們同日在彌敦道163號及149號外，管有一個能發出雷射光束的裝置。