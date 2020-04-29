審計署：綠在區區計劃推出至今　仍有一半項目未完成

環境署在全港18區推出的「綠在區區」項目，遭審計署踢爆由14年宣布計劃至今，竟有一半項目未投入服務，部分仍在規劃階段或建造中，項目包括九龍城及荃灣等。環保署承認物色合適選址上遇到巨大挑戰，如用地限制及地區人士意見等等。審計署敦促該署需致力應對推展餘下項目時面對的挑戰，並加快研究其他方法，盡快為未落成項目的地區提供服務。

環境局早於2013年以先導方式，在不同地區設立5個「社區環保站亅，其後在2014年正名為「綠在區區」，並在同年的施政報告正式宣布會在全港18區各設立一個「綠在區區」計劃，當時環境局表明預計全部項目會在隨後3年，即2015至2017年間陸續落成。

惟審計報告指出，截至今年2月，9個項目的建造工程已完成，另外2個項目的建造工程仍在進行中，餘下的7個項目則仍在規劃或選址階段。

環保署承認在物色選址時遇上巨大挑戰，該署指在多區均難以物色到位置方便且有足夠面積的空置用地。該等用地通常有其他殷切用途，以配合其他在政策上需要優先處理的事宜如興建交通基礎設施等。

署方又指即使物色到選址，仍需要一段長時間才能展開項目。因該署需聯同建築署研究選址用地限制及諮詢地區持份者;當有區內人士反對項目，該署需要重新物色其他選址。截至今年2月，起碼仍有6個地區未能物色到合適選址，包括中西區、九龍城、北區、南區、荃灣及油尖旺。

不過綜觀18個項目，其實全部項目均未能在預定時間內完成，即使是上述9個已完成的項目都較各自合約原定完工日期延遲約1.5至14個月不等。

負責建造的建築署對此解釋指，有承建商獲批准延長完工期，在計及獲批准的延期後，9個項目中僅有深水埗、屯門及葵青3個項目的完工時間最終出現延誤，時間為1個至5個月不等。