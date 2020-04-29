陳茂波修訂香港經濟增長預測　料最差達負7%

新冠肺炎全球爆發，對香港經濟構成沉重打擊，財政司司長陳茂波今午(29日)在立法會上表示，環球經濟形勢險峻，形容香港經濟處於水深火熱中，故修訂今年本地經濟增長預測，由預算案提到的負1.5%至0.5%，修訂為負4%至負7%。

他指出，第一季本地生產總值的預先估計數字將於下周公布，但種種迹象顯示香港經濟第一季大幅倒退的程度，可能比2018年金融海嘯或1999年亞洲金融風景時期更差，情況令人擔憂。他指政府推出兩輪抗疫防疫基金和預算案紓困措施合共涉2900億港元，亦預期今年稅收和賣地收入會減少，今年度的赤字將大幅增加至2800億港元甚至更多，財政儲備將由1.1萬億港元，下降至8000億至9000億港元。

陳提到，如去年下半年的暴力衝擊再次出現，會令更多商舖結業、更多人失業，即使政府再作支援措施也沒用，需要時間和耐心面對因社會事件引發的深層次矛盾，呼籲各方擱置分歧。

至於預算案中向合資格市民派發1萬港元，陳指正全力進行有關籌備工作，由於電子登記較書面表格所需要的處理時間短，因此通過銀行登記的市民將較快收到錢，鼓勵市民盡快開設個人帳戶，目標在6月底接受登記，7月內開始發放款項，相信絕大部分合資格的市民在8月底前獲發款項。

他又指，新冠肺炎疫情令香港經濟造成嚴重影響，貨物出口首季大幅下跌9.7%，零售銷貨量今年首2個月合計跌幅近34%，經季節性調整的失業率在第一季急升至4.2%，是9年以來的高位。