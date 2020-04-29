8人涉去年屯門衝突　被控8罪提堂 　

去年10月底屯門區遭異味侵襲，有市民懷疑是屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體所致，遂到基地附近抗議，要求警方交代，釀成警民衝突，52人被捕，其中6男2女今在粉嶺法院被控在公眾地方管有攻擊性武器等8罪，暫毋須答辯，各人准保釋至6月29日再訊，以待控方考慮控罪適切性。

六名男被告為23歲兼職售貨員鄧皓仁、27歲導師何明軒、22歲客戶服務員彭國豪、20歲無業青年張家俊、24歲男生李志斗及15歲男學生；兩名女被告則為20歲的無業女子吳顥筠和21歲女學生周沛樺。

何、吳和張各被控管有物品意圖摧毀財産罪，指他們於去年10月30日在屯門大興警察行動基地的公眾地方，分別管有噴漆和鎅刀等物。鄧和周各被控管有適合作非法用途的物品罪，指他們在同日同地，各自管有膠索帶。彭被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，指他管有一個錘子。15歲男生則被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於當晚管有一個可發射雷射光束的裝置。而李則控未能在規定下出示身份證，指他在輕鐵建生站，未能向警員出示身份證明文件。

據悉，當晚有示威者在基地外叫囂，有人用電筒和雷射筆照向警員，警員警告眾人離去，有部分人未有聽從，警員遂出動拘捕多人。

此外，20歲男生林建豐於去年11月3日，涉在大埔太和路用腳踢警員X，被控襲警罪，他今在粉嶺法院毋須答辯，准保釋至6月24日再訊，以待辯方索閱文件。