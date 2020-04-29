審計署：電子檔案保管系統遲交貨　資科辦僅警告承建商無追賠償

政府早年推行「電子檔案保管系統試驗計劃」，審計署發現資科辦於2015年批出3600多萬港元，為海事處及建築署建立電子檔案保管基礎系統，但系統被錄得有超過700宗誤差，需要大量時間修改，導致海事處需延至明年6月才能全面使用該系統，期間資科辦雖然多次向承辦商發警告信，但未有追討賠償。

審計署發表最新報告，指政府於2009年成立「電子資料管理督導小組」，負責督導政府整體電子資料管理策略，成員包括政府資訊科技總監辦公室、行政署及效率促進辦公室等部門，並有11個政策局及部門參加了「電子檔案保管系統試驗計劃」，當中有8個參與部門延遲推行電子檔案保管系統，例如商務及經濟發展局轄下的通訊及創意產業科延遲了18個月推行，主因是花較長時間解決技術困難，又例如海事處預計至明年6月才完成推行電子檔案保管系統。

報告指，資科辦於2015年11月批出3650萬港元的合約，為海事處和建築署建立電子檔案保管基礎系統和系統配置，並預計於翌年5月將基礙系統交付海事處使用，但資科辦於2017年批准承建商建議，將該系統分為核心功能和其餘功能來處理，同年9月系統的核心功能才交予海事處測試，直至去年8月才全面完成交付，而海事處將系統配置分成4批處理，至今只完成了一批。報告又指，海事處驗收系統時錄得756宗測試事故報告，當中32%個案一次或多次未能通過測試，亦有479宗需緊急及優先處理個案，承建商平均需時92.4日才能糾正，最長一個個案的糾正時間長達518.5日。

縱使承建商表現未如理想，資科辦只向其發出7封警告信，加上合約條款規定承建商未能如期交付系統才需賠償200萬港元，但資科辦卻將項目完成日期延至明年6月，並未有向承辦商索償，亦未有就此徵詢法律意見。