商經局擬容許內地設廠港商申豁免檢疫　最快下周初實行

港府昨日(28日)公布延長對內地入境人士的強制檢疫安排至6月7日，但容許跨境學童及商務客等提出豁免。商務及經濟發展局局長邱騰華今(29日)回應指，當局會為在內地設廠的港商設計機制，容許在香港註冊、但內地設生產線的公司提交相關證明後，公司負責人及1名員工便可於內地返港後豁免檢疫。

他強調，有關人士必須留在所申報的內地城市參與活動，並要注意個人衞生，返港後須受接受醫學監測。他指，當局會徵詢大型商會意見，期望下周初可以實行計劃。他又指，港商主要在廣東省一帶設廠，而廣東疫情較為平穩，港府會視乎情況，審批申請時會徵詢衞生署意見，若疫情反覆會適時調整，而目前難以說明會有多少人申請豁免。

教育局局長楊潤雄表示，局方正積極考慮中小學復課安排，會盡快作出決定，但目前未有詳細安排。他指，政府昨日修訂法例框架後，容許在有需要時向政務司司長要求豁免，但暫時不會有獲豁免檢疫的跨境學童來港。

食物及衞生局局長陳肇始則指，取消由內地或澳門回港人士的檢疫令，條件包括持有證明在當地完成不少於14天的檢疫，以及對新冠病毒測試呈陰性反應，港府正與有關部門商討，稍後會公布實施具體情況和日期。而新增的兩類可豁免檢疫人士亦要接受醫學觀察、量體溫等。

她稱，今次豁免不屬於全面開放，只是於框架下添加兩類豁免人士，並非所有人士均可申請，亦需要政務司司長張建宗批准。她又指，雖然香港近日疫情有緩和迹象，但全球疫情仍然嚴峻和不穩定，政府仍然要控制跨境交通或外遊紀錄，提醒市民在長假期繼續堅持防疫。