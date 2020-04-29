審計署：知識產權署被指工作緩慢　積壓逾萬宗商標申請

知識產權署被指歎慢板，5個月以來有逾萬宗商標申請未處理。新一份審計報告審查批評知識產權署工作緩慢，過去2年積壓商標申請增加29%，去年首5個月尚待處理宗數更由6494宗增至最高峰近11000宗。報告又指該署積壓了大量專利註冊的申請，過去2年尚待處理宗數增加70%，由6367宗增至近11000宗，尚待處理的短期專利申請亦由260宗增至406宗，增加約56%。

報告又分析了該署尚待處理商標申請的處理進度，指截至去年底的6775宗申請，有4907宗處於尚未完成檢查的階段，其中有765宗已接獲超過90天，最長竟達1156天。報告亦提到過去2年，該署向檢查到申請有不足的商標申請人發出首封信件耗時極長，逾67000封首封信件中，有大約17000封是在收到申請後60天以上才發出，最長更需時433天。

報告又批評該署在去年12月進行、涉及商標註冊各方面的實質聆訊，平均輪候時間竟達11個月，比海外同類機構及香港司法機構長。報告認為與商標有關的法律程序應盡快完成，因會對商標擁有人的業務計劃及策略有重大影響。

另外，報告引述前年一項調查顯示，有74%市民不知道知識產權署的工作範疇，亦有49%人未曾聽聞過該署的宣傳活動，36%則指該署宣傳成效不大甚至無成效。報告認為該署應檢討有關推廣工作，增加公眾對保護知識產權的意識。