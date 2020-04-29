愛在疫情蔓延時　近半情侶無減少約會

新冠肺炎疫情下不少人選擇在家「避疫」，但仍有情侶戀愛大過天。有交友約會公司於3月至4月透過電話及網上問卷進行調查，訪問509名拍拖人士，了解他們在疫情下的見面頻率及戀愛模式，結果發現有44%情侶沒有因疫情而減少見面。疫症下，最多情侶選擇到餐廳約會，其次是雙方家中。不過，亦有23%情侶因為疫情而與另一半多了爭拗。

交友約會公司「香港婚活」調查發現，雖然仍有近半情侶未有因為疫情而減少見面，但減少相見的情侶亦不少，疫情之前有39%男女表示平均2至5日會與另一半見面，疫情期間卻跌至25%。疫情期間有減少與另一半見面的受訪者中，多達42%情侶隔2周甚至1個月以上才與另一半見面。

疫情亦影響不少情侶的關係，有23%情侶表示多了與另一半發生爭拗，最常見原因是「外出見面少，感情變淡」、「雙方防疫措施不一致」，有少部分受訪者認為「戴口罩後少了與對方互動」。不過，仍有高達逾80%情侶表示疫情下更懂得珍惜對方。

負責調查的公司指出，疫情令情侶減少了見面，建議大家可以多使用視像通話，比起用文字溝通親密得多。公司又建議雙方可多用說話表達愛意，多關懷對方。若要外出拍拖，且選擇人少及空曠地方，亦可不時為對方送上禮物，製造驚喜，維持彼此關係。