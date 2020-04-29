調查指逾6成市民憂失業　近4成人不滿政府防疫表現

有政團今日（29日）公布「第2輪市民防疫情況調查」，發現市民的口罩存量上升，惟有逾60%市民反映因疫情收入減少和擔心因此失業，而不滿意政府防疫工作的市民仍有38.9%。該政團促請政府加碼推出「第3輪防疫抗疫基金」，並設立短期失業援助金以支援未受惠於目前抗疫基金的失業大軍。政團又指，留意到示威活動有復燃迹象，敦促有關人士停止「搞事攬炒」行為。

民建聯繼3月份公布「第1輪市民防疫情況調查」後，於4月9至17日期間，透過電話形式進行第二輪調查，訪問了1180名市民，並於今日公布結果。在收入就業情況方面，調查發現，有64.9%受訪者表示收入因疫情而減少，當中，表示大幅減少的更佔39.8%。

至於表示擔心自己或家人會因疫情失業的受訪者亦較上次調查上升2.7%至33.5%，而表示非常擔心失業的受訪者亦有34%。議員李慧琼表示，市民對就業市場充滿憂慮，惟現有的基金未涵蓋失業人士，促請政府加碼推出「第3輪防疫抗疫基金」，並設立為期3個月、每月6000港元的短期失業援助金。

在口罩存貨方面，調查反映市民的口罩存量上升，表示有1個月或以上存量的受訪者有42.2%，較第1輪調查上升4%。議員陳恒鑌表示，香港「口罩荒」的情況稍有緩和，相信這與內地工廠逐步復工有關。惟該政團指，口罩價格仍然高企，呼籲政府設立公的營口罩售賣平台，以穩定其價格。

另一方面，在疫情期間政府暫停部分公共服務，有62.7%受訪者表示受此影響。當中，表示大受影響的受訪者更佔18.6%，該政團促請政府加快推進公共服務電子化。另外覺得「不滿意」和「非常不滿意」政府防疫表現的受訪者仍達38.9%，李相信這與政府推出抗疫措施經常「慢半拍」和有「甩漏」有關，重申要盡快加推「第3輪防疫抗疫基金」補漏。

李又指，留意到近日示威活動有復燃迹象，擔心有關行為將進一步打擊本港經濟，及人群聚集會令本港疫情再度升溫，並敦促有關人士儘早停止「搞事攬炒」行為。