政府明安排專機　接300名滯留巴基斯坦港人回港

首批為數大約300名滯留巴基斯坦港人將乘搭專機返港，保安局指該批港人將於當地時間4月30日上午乘搭專機從伊斯蘭堡出發，並於明日(30日)下午抵達香港。乘搭專機的6000元費用由用者支付。

首批乘搭專機回港的受影響人士主要是身處巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及有特殊需要人士包括病患、孕婦等。他們抵達香港國際機場後，會乘坐專車前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制2019冠狀病毒測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

為應對2019冠狀病毒病疫情，巴基斯坦政府自3月下旬禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人暫時無法透過一般途徑自行回港。自接獲滯留巴基斯坦香港居民的求助後，保安局和入境處已聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署中國駐巴基斯坦大使館了解和跟進情況，並向求助港人提供相關資訊及適切可行的協助。

另外，政府得悉今日下午將有1班從多哈抵港的航班，機上載有約170名自行從巴基斯坦返港的香港居民。他們在抵港後將會接受同樣的檢疫安排，即是在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，入住火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

除巴基斯坦外，印度政府亦自3月下旬禁止所有國際航班升降。截至4月28日，入境處已成功聯繫上約3100名滯留在印度並就回港行程求助的香港居民。特區政府正與公署、中國駐印度共和國大使館及印度駐香港總領事館緊密聯繫，同時和多間航空公司聯絡，探討安排班機按情況分批協助滯留當地香港居民回港。