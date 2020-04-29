審計署：藝術及體育發展基金變失匙夾萬　8成賽事多領款卻遲還　

審計署報告批評藝術及體育發展基金管理有大花筒，該署審核資助運動員備賽、出賽的項目，在28個審核申請中，預算高於實際開支多達86%，最高獲批出賽資助達1560萬港元，但賽事完結後，申請單位退還多領款項卻慢吞吞，超過2年仍沒歸還。

報告指出，2018/2019年度內，該基金撥款資助166個項目，資助額1.238億元。審計署分析2015至2019年度的備賽及出賽資助項目時，發現期間藝術及體育發展金資助了15個項目，涉及28宗申請，當中20宗申請備賽資助，獲批金額由20萬港元至770萬港元不等，其餘8宗申請參賽資助，獲批金額更由30萬元至1560萬港元不等 。

然而，審計署發現有24宗申請、即佔申請項目86%計劃，其預算與實際開支之間及／或預算與實際開支出現重大差異 ，預算開支高於實際開支的金額介乎12.5萬至540萬港元不等。然而，相關運動員及團體本應在賽事完結後歸後資助，但審計署發現，僅備賽資助一項， 2018/2019年度遲交還的比率已達 62%。

鑑於出現重大差異，審計署認為民政局及康文署需要求受資助者在活動報告中就預算與實際開支之間和預算與實際收入之間出現的逾 25% 差異加以解釋，同時應該加強對資助金的管理。

另外，對於本地18支地區足球隊的表現，審計報告亦指，有4支在整個期間持續未能達到 1個或以上的目標，而另外14支則在1年或多年曾至少有1項未達標。