林正財：風險較低處所可先重開　最後才考慮放寬禁聚令

港府因應新冠肺炎疫情，於上月28日起實施禁聚令及停業令，嚴禁4人以上聚集，限制食肆最多4人一枱、關閉健身室、酒吧等11類處所，政府隨後再延長有關措施至下周四(5月7日)。行政會議成員林正財今(29日)表示，香港疫情有所緩和，隨着多項公共設施逐步重開，認為下一步可考慮讓現時需要關閉的11類處所當中、風險相對較低的類別先行重開，而禁聚令則可能要到最後一步才應考慮放寬。

林認為過往未有疫症爆發過、人流相對可控、業務行為相對低風險的行業，可考慮在5月7日禁聚令限期屆滿後，首先重新開業，例如戲院可以隔行隔位坐；健身中心可先容許個別顧客入內，但要限制人數及維持暫停開班。

而派對房間、酒吧等則暫時未適宜重開，至於美容院因作業模式較為高危，林認為有關員工與客人會有緊密的身體接觸，美容過程中，顧客亦不戴口罩，重開前應先與業界商討，如何有效減低病毒傳播風險。

他引述專家指，禁聚令對控制疫情相當有效，亦是一項能涵蓋所有港人、能夠提醒市民疫情未過的規例，更是在各項限制社交距離措施內的最後一條防線，且對經濟民生不算影響太大。林又稱在疫情受控的情況下，可以商討當中的微調空間，但不是現在去做。

另外，林指長者復康運動及精神復康服務，最需要盡快重新開展，他接獲不少個案反映，以往接受復康服務的長者，部分身體狀況轉差；有認知障礙的長者的認知能力亦有機會加快衰退。