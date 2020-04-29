競委會被指「無牙老虎」 　胡紅玉望政府加大權力

競爭事務委員會主席胡紅玉即將卸任，今日(29日)總結她7年主席生涯時，形容有關工作具滿足感，並富挑戰性。她形容即將接任主席的陳家殷工作誠懇，相信對方未來將會有出色的表現。對於另一委員郭榮鏗僅完成1屆任期後不獲續任，胡指出原因應由政府解釋，不能代政府或郭回應。

胡表示，今天是她在競委會的最後1個工作日，感激政府在過去多年對競委會的支持。不過，傳媒關注胡日前出席立法會會議上，表示競委會無權力向油公司索取油價資料，事後被坊間形容為「無牙老虎」。胡指現行法例並無賦予競委會權力，就進行市場研究向商界索取資料，故競委會無法取得油價折扣率等資料；至於競委會是否「無牙老虎」，她形容要視乎機構是否有權力和資源，以及有否努力爭取發展。

她又形容現行油價問題涉及政府政策問題，例如牽涉到地價、招標及燃油稅項等問題，政府政策定位不清之餘，同時出現市場失靈等情況，希望政府交代清楚。

她又希望政府未來可以改善競爭法，例如容許個別受害人開展訴訟，以及引入集體訴訟機制，以及再檢討將合併納入競爭法規管範圍；她同時希望當局賦予競委會更大權力，例如參考其司法管轄區的做法，容許競委會市場研究向商業機構索取資料。她又認為，競爭法屬民事法，指出現時要以刑事標準作舉證屬過高。