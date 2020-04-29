下月17日疫情受控死線　何栢良﹕市民長假期防疫勿鬆懈

本港新冠肺炎疫情緩和，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(29日)表示，若本港到下月17日前再無新增本地確診個案，可說是暫時中斷本地傳播鏈。但他發現近日街上多了人沒有戴口罩，擔心五一長假期或會為疫情反覆帶來隱憂，強調市民仍需「捱多一陣」，保持個人防疫措施。

何重申，即使疫情緩和防疫措施放寬，全民仍需戴口罩一段長時間，因本地擠迫的環境，若有海外輸入個案，病毒容易快速傳播，甚至出現大型群組爆發。

何又指，最近內地仍有約500宗本地病例，絕大部分患者並無病徵感染。至於政府新增豁免商務人士的檢疫安排，他指港府新公布措施仍有不清晰之處，因不同地區的風險各不同，建議要求他們先做病毒檢測，呈陰性才放行，甚至商務人士來港時應否披露內地旅遊史，亦應考慮。

他指，若涉及數千人士，政府可與內地合作，商討檢測工作，例如由內地協助做檢測，結果呈陰性才獲豁免，抵港後仍要接受醫學觀察。他又指，若商務客需自費作檢測，相信本港有不少合資格的化驗所願意處理。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌透露，政府事前未有與專家組商討新增兩類豁免人士，但他昨晚(28日)已和食䘙局局長陳肇始以電話聯絡，明白措施非即時。他指出，商務人士每次往返內地均需向商經局申請，又認為商務客應留深喉唾液作檢測，減低社區傳播風險。

復課安排方面，許指下月17日後沒有新個案便為「安全」，但他提醒市民「唔好咁快諗住除罩」，未有疫苗面世之時，市民仍需戴口罩生活。

香港醫學專科學院今日（29日）表示，由於全球疫情仍然嚴峻及不穩定，加上明日（30日）起一連4日公眾假期，呼籲市民外出時切勿鬆懈。