駐港公署駁斥美國議員　質疑美方借港獨遏制中國發展

早前有一些美國議員就《壹傳媒》黎智英等民主派人士被捕發表公開信，中國外交部駐港特派員公署今日(29日)表示，美國議員借發公開信對香港事務大放厥詞，公然歪曲《基本法》、包庇縱容反中亂港分子、破壞香港法治，甚至叫囂實施「香港人權與民主法案」，嚴重干預香港事務和中國內政，公署發言人表示強烈譴責和堅決反對，並認為公開信的本質就是想把香港變成獨立、半獨立的政治實體，打「香港牌」遏制中國發展。

公眾發言人說，公開信顛倒黑白、不分是非，對黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等禍國亂港分子組織、參與非法集會、藐視和破壞香港法治秩序視而不見，對反對派議員濫用權力、癱瘓立法會運作、搞「政治攬炒」的罪惡行徑避而不談，卻打着「和平抗議」、「法定特權」的幌子，公然為反中亂港分子張目撐腰、包庇開脫罪責，大肆歪曲《基本法》，妄圖以高度自治權否認中央全面管治權，甚至將侵蝕香港高度自治、違背《基本法》的臟水潑向中央政府。

發言人表示，其本質就是想把香港變成獨立、半獨立的政治實體，打「香港牌」遏制中國發展，再次充分暴露包括美一些政客在內的外部勢力是長期威脅香港同胞安居樂業、破壞香港繁榮穩定、損害中國國家主權安全的禍源亂根。

發言人指出，美反華勢力企圖借所謂「香港人權與民主法案」，以自身國內法干涉別國內政，威脅出台制裁措施，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏，是對港人共同和根本利益的嚴重損害，也是對包括美方在內國際持份者在港利益的公然破壞，並指這種損人害己的勾當是非法和徒勞。

發言人強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。如果美方執意通過實施所謂「法案」干預香港事務、破壞香港繁榮穩定，中方必將採取堅決有力反制措施。