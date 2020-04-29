5個月連犯9宗車內盜竊案　無業漢偷140萬元電子零件被捕

鑑於近日電子零件盜竊案呈上升趨勢，東九龍總區刑事部就連串案件進行調查，發現有匪徒針對工廠大廈及商業大廈，窺準上落貨區的貨車司機單獨送貨又未鎖好車門，趁機靠近打開尾箱，偷走電子零件轉售圖利，涉及損失金額亦漸次增加。

東九龍總區重案組王爾威偵緝總督察表示，警方翻查大量「天眼」片段及進行情報分析，鎖定一名懷疑與案有關的獨行匪，相信他干犯去年12月至今年4月發生的9宗盜竊案。賊人的犯案地點遍及觀塘、秀茂坪、荃灣及葵青區，劫走包括電路底板、手機零件底板等電子零件，涉款超過140萬港元，其中最高一宗損失約20萬港元。

警方昨晨(29日)約10時展開拘捕行動，掩至秀茂坪拘捕一名姓范(45歲)無業男子，涉嫌車內盜竊及盜竊，並在其住所起回部分涉案電子零件。警方相信，賊人對有關零件略有知識，不排除他是守株待兔，趁司機離開後施然查看貨物，並且專挑體積小而價值高的電子零件下手，每次僅偷取約10盒，將贓物裝袋帶走。

警方呼籲，運輸業人士在送貨時應鎖好車門，以免匪徒有機可乘。另外，從事電子零件買賣的人士如發現任何人向他們兜售來歷不明或遠低於市價的零件，謹記核實零件來源，以免因購入贓物而誤墮法網。根據《盜竊罪條例》第24條處理贓物罪，任何人處理贓物，一經定罪，最高可判監14年。