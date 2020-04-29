職工盟申請五一遊行上訴被駁回　擬辦50街站代替

職工盟提出的五一遊行上訴申請被駁回。

警方日前反對職工盟的五一遊行申請，職工盟隨即提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日(29日)進經過聆訊。職工盟主席吳敏兒表示，有關上訴遭到駁回，但職工盟決定當日下午3時，會在港九新界多區擺設50多個街站，宣揚防疫資訊，和要求港府於防疫基金做好補漏拾遺的工作。吳又說，當日下午5時1分會呼籲大家舉起「5」和「1」的手勢和叫口號。

對於上訴遭到駁回，吳對結果感到遺憾和失望，又認為警方已經將「禁聚令」當成「萬能Key」，即使跟足程序申請也好，任何遊行集會申請都會因禁聚令而被禁止；「無論我們如何承諾確保減低感染機會，就算參加者包到密哂，滴水不漏咁出來，佢哋（警方）都會唔會滿足。」

警方表示，歡迎上訴委員會的決定，禁止主辦單位由維多利亞園至金鐘添美道的公眾集會及公眾遊行，警方絕不存在打壓，警方尊重市民和平集會及遊行權利，但亦需平衡公共秩序及安全。

警方認為有關公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，並有理由相信舉行有關活動不單會增加活動參與者及其他市民感染新冠肺炎的風險，亦會對市民大眾的生命與健康構成重大威脅。

如果市民參與已遭警方禁止同反對的集會及遊行，在無合法權限或無合理辯解的情況下，可構成干犯參與未經批准集結罪，根據公安條例245章17A，最高刑罰為5年監禁。

警方重申，任何出席公眾活動人士，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行羣組聚集；而該公眾活動如有多於4人參與，所有參與者均屬違反第599G章。而羣組聚集者是否相距1.5米，都會違反第599G章，警方會嚴正執法。