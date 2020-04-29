專營巴士下周一恢復繁忙時間正常班次

本港連續第4日未錄得新冠肺炎新增個案，各政府部門宣布下周起陸續恢復公共服務。運輸署今(29日)宣布，各專營巴士公司由下周一(5月4日)起恢復繁忙時間的正常班次，以照顧乘客的出行需要。該署稱除了部分路線，如前往陸路口岸及機場等路線仍維持暫停服務或調整班次外，已要求各專營巴士公司因應乘客需求恢復巴士路線的班次至疫情前的水平。

該署又指，在個別乘客量偏低的路線，已要求專營巴士公司在日間非繁忙時間及晚上9時後的班次，會繼續暫時分別最多延長不超過5分鐘及10分鐘，惟延長後的班次不會超過30分鐘，專營巴士公司亦須密切留意客量需求及在有需要時靈活調節班次。

該署稱會與各專營巴士公司保持緊密溝通，並密切監察各路線的運作情況，跟進巴士服務以配合乘客需求。

另外，運輸署今會見的士業 ,交代發放抗疫援助補貼事宜。的士車行車主協會會長兼特別事務委員會主席黃羽庭批評，政府規定獲資助司機首3個月內，必須有其中1個月獲車主簽署聲明，證明最少持續有8天開工，變相只要開工8天即可獲資助，對一直開工的司機不公平。他認為該署應修補漏洞，向開工22天或以上的司機每月發全部6000港元資助，開工8天或以上則派3000港元。