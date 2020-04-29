去年831港島暴動案提訊　被告稱讚換走法官郭偉健

去年8月31日港島區遊行演變成港九多場衝突，多人在銅鑼灣和灣仔被捕，被控暴動罪。其中15名被告今午(29日)在區院提訊，各人均表示擬不認罪，獲准保釋候審。司法機構因區院法官郭偉健在將軍澳斬人案的判刑理由中痛斥示威者後引起爭議，暫時不安排郭偉健處理反修例案，有被告和聲援人士聲稱是一個好開始。

15名被告分成兩案處理，其中一宗案件涉及5男3女被告，分別為余德穎、賴德岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬。該8名被告均擬否認控罪，該案件押後至9月8日審訊，預料審訊14天，控方將傳召24名警員作證。

另一案件涉及6男1女被告，分別為陳佐豪、金君卿、劉宇軒、郭美均、許智銳、陳子揚和鄒咏霖。7人均擬否認控罪，該案件押後至11月16日審訊，預料審訊14天，控方屆時將傳召23名警員作證。

陳虹秀與到法院聲援的社總外務副會長張志偉在庭外表示，區院法官郭偉健處上周五的判刑理由理是對受害者的二次傷害，並使社會大眾對法治信心大打折扣，而司法機構安排由區院首席法官高勁修處理反修案，是反應迅速，他們希望是一個好的開始。