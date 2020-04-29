連續3周無新增確診個案　今再有1人康復出院

澳門已連續3周沒有新冠肺炎新增確診個案，累計病例維持45宗，而今日(29日)再多1名患者治癒出院，至今已共34名患者康復。至於仍住院的11人均屬輕症，其中6人在山頂醫院隔離病房留醫，另外5人在路環高頂公共衞生臨床中心接受治療，全部病情穩定。

山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，出院的44歲男居民是澳門第22宗確診者，為愛爾蘭的留學生，他於上月21日由愛爾蘭經德國法蘭克福到香港，翌日經港珠澳大橋回澳，由於當時發燒，在口岸即時被送到山頂醫院檢測並確診。他住院39日，現已到路環高頂公共衞生臨床中心接受康復期隔離觀察。

旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，早前有滯留南韓的澳門家庭希望回澳，陳指已聯繫了2個可以為成人和小朋友做核酸檢測的當地醫療機構，並把聯絡方式電郵告知有關家庭。她又透露，相關家庭中的母親和2個小朋友同時持有香港居民身份證，並已決定返香港。

陳又指，葡萄牙駐澳門及香港總領事館正協助一批在澳的葡國人經香港返回葡萄牙，澳門旅遊局已提供交通方面的協助，至於該批人士入境香港後是否需要隔離，則有待領事館與港府商討。她另指經審批可在香港治療的澳門人，可經醫療專道回澳，而目前有34人已回澳；另有16人已登記打算回澳，其中10人有待交文件後審批，6人已獲批自訂時間回澳。