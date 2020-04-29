港大研究武漢到各省市人口流動　可準確預測各地區確診數目

港大研究發現由武漢流出的人口，可預測到他們所轉至地區的確診病例數目。

香港大學早前採用人口流動數據模型預測內地新冠肺炎的傳播規律，追蹤1月1日至24日，即內地農曆新年春運至武漢封城期間，從武漢至內地31個省區合共296個地級市的人口流動情況，共超過1100萬人次。研究結果今日發表，發現由武漢流出的人口，與全國各地的確診病例數目和地理分布有直接相連關係，證實該模型能96%高度預測疫情的走向，有助及早識別出高風險地區。

港大使用由內地一家主要流動電訊商提供的全國人口流動實時數據，分析整體人口流動，數據包括在研究期間於武漢停留2小時或以上的所有手機用戶。研究團隊將人口流動數據與截至2月19日的內地確診病例數量作比較，發現由武漢流出的人口數量及流向，可準確預測到這批人所轉到的地區應有多少預期病例。研究今天於國際權威學術期刊《自然》刊登。

港大指出，團隊亦利用此研究結果構建新的風險檢測模型，建立疫情社區傳播風險指數，即用以預測疫情在各地區的擴散風險，當確診病例多於預期病例，則顯示社區傳播的風險較高；如果預期的病例少於確診病例，則多數意味該市的預防措施特別有效。