梁美芬轟港台節目偏激　促梁家榮注意內容要持平

立法會今(29日)召開大會，《2020年撥款條例草案》進行全體委員會審議階段。議員梁美芬發言時批評泛民主派演變成反對派，最後更演變成攬炒派，現階段更想將攬炒「卸膊」給政府。梁指無論政見如何、對政府有何不滿，議員都應共同反對暴力及恐怖主義。梁又直斥香港電台節目內容偏激，促廣播處長梁家榮多加注意。

梁美芬指社會需重拾安全與和平，才可實現經濟自由及言論自由。她怒斥泛民主派議員演變成反對派，反對一切條例之餘，現時更演變成攬炒派、攬炒香港，更意圖將攬炒「卸膊」給政府。梁指，民主派議員對政府有何不滿，都應該共同反對暴力及本土恐怖主義，強調雖然政府做得不足，但並不能成為反對派毀滅香港的藉口。

香港電台節目備受爭議，常被市民批評內容偏頗。梁美芬指部分港台節目內容偏激，10多歲的年輕人思想未有免疫力，容易受其影響。梁又稱，雖然議員未有提及與港台相關的修正案，但仍希望梁家榮對節目立場多加注意，期望港台播放政治節目時注意持平雙方意見。

至於司法機構撥款方面，梁美芬指從2014年至今發生多宗社會事件，加上不少酷刑聲請案件仍未審議，但現時香港司法機構人手嚴重不足，梁希望增設撥款後可聘請更多法官以盡快審議案件，又指無論法庭判決如何，經法庭審訊的結果始終是最文明的處理方式。

另外，社會福利界議員邵家臻表示，市民在要求政府加強社會保障時，但政府卻指社會保障制度是由政府稅收來支付，並無供款安排，長遠造成赤字，同時亦未有討論社會融資安排，並繼續年年減稅、派糖，將公帑胡亂揮霍，無意改善香港社會保障制度。