疫情下囚位持續緊張　新監獄工程延誤

澳門政府今日(29日)表示，受疫情影響，路環監獄囚位緊張情況雖然有所緩和，但仍非常緊張。當局透露截至4月13日澳門共有1,609名囚犯，其中一半是內地居民。路環監獄第2期擴建工程希望可增加100個囚位，紓緩囚位緊張情況。

不過同樣在疫情影響下，澳門政府透露，九澳新監獄的工程出現延誤。當局表示新監獄第1、2期工程已完成，原訂明年中完工的第3期工程，有可能延至後年才完工。而屬於資訊系統等的第4期工程，必須待第3期完成後才可開展。

當局又透露希望引入「後台人臉識別」技術，因應疫情希望能在第2季度測試。當局表示，警方調查案件時需要使用天眼資料，但以人手和肉眼看天眼資料費時失事，影響調查進度，因此計劃引入有關技術。當局又表示，有關技術不涉及天眼設備，只是利用一組裝有人臉識別技術軟件的攝錄器分拆，因此完全符合法律規定。當局強調，警方一直與個資辦溝通，確保天眼系統能盡快、快速有效和依法輔助警方打擊犯罪，同時亦可保障市民私隱權。

政府又透露，第4期天眼原訂今年首季啓用，但受疫情影響稍為延後，警察總局前日(27日)已與相關部門完成第4期800個天眼的驗收，估計可於7月投運。