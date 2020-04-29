港人4日長假期不能外遊　長洲度假屋出租率達9成

疫情緩和之際，適逢長洲舉行太平清醮，但今年多項儀式「縮水」之餘，更取消飄色巡遊和搶包山等節目，有在長洲經營度假屋的負責人指，由於長假期將至，惟港人不能外遊，故仍有大批市民到長洲遊玩，目前9成房間已租出。

太平清醮前日(27日)起展開，專賣平安包的郭錦記餅店業務發展總監郭宇鈿指，受疫情影響，人流減少了4成，而往年會製作約6萬個平安包，但因應人流減產4成，製作平安包亦會減少，但營業時間未有改動，維持朝7晚11。

長洲邁亞美度假村負責人杜先生指，目前9成的房間已租出，較預期好，因適逢長假期將至，而港人又不能外遊，故仍有大批市民到長洲遊玩。防疫措施方面，除了用消毒劑加強清潔房間，又會提醒客人遵守「禁聚令」，不得多於4個人在公眾地方聚集。

回顧2003年沙士，長洲仍在5月舉行太平清醮及飄色等活動，當年飄色主題為「驅走非典型肺炎病魔」。杜認為疫情尚未解決，太多人聚集會增加受感染風險，有關改動屬無可厚非。據傳統說法，太平清醮因疫症而生，祭祀過後，疫症消除。