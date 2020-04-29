中方禁3美報章記者在中港澳工作　曾國衞指屬外交事權

中國外交部於上月18日，指控美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓，決定採取反制措施，禁止美國媒體《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》記者不得再於內地及港澳工作。上任一周的政制及內地事務局局長曾國衞，在書面回覆議員詢問時表示，有關措施是中央政府針對中國媒體受到美國政府不合理打壓行為，而作出的對等反制措施，是屬於依據「一國兩制」和《基本法》享有的外交事權。

曾指出中國堅持對外開放的基本國策不會改變，亦歡迎各國媒體和記者依法依規從事採訪報道工作，並將繼續提供便利和協助，又強調特區政府一直堅決維護並尊重受基本法保障的新聞自由。而現時有約80家海外傳媒機構在香港設有辦事處，與本地傳媒同樣自由運作。

他又提到，按照基本法，特區政府對世界各國或各個地區的人士入境、逗留和離境實行出入境管制。曾舉例指，在過去3年，平均每年有約6000萬訪港旅客人次，而被拒入境訪客平均每年約53,600人次，佔不足0.1%，充分體現香港對外開放和便利旅客的政策。