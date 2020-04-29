大埔警區打擊非法收債活動　拘2名黑幫男子

新冠肺炎疫情下，所有市民均戴上口罩，令不法之徒有機可乘，假扮住客進入屋邨單位收債。大埔警區昨日(28日)起一連兩日展開代號「水戰」（SPLASHWAR）行動，以「刑事毀壞」罪名拘捕2名男子，分別為18至32歲，均有黑幫背景，疑涉及非法收債活動。警方正作進一步調查，不排除有更多人被捕。

警方留意到有犯罪集團招攬年輕人進行非法收債活動，包括上門撥紅油、以膠水塞鎖匙孔或噴漆等刑事毀壞的行為，除為借貸人及其家人造成滋擾外，更對當區居民帶來不理想的居住環境。警方在接獲報案後，往往由於借貸人含糊其詞，或不想交代自身財政狀況及借貸來源，令警方未能掌握足夠資料找出幕後團伙。

針對在屋邨發生的非法收債行為，大埔警區人員除了加強巡邏，及截停搜查在屋苑出沒的可疑收債的人士。宣傳教育方面，大埔警區邀請了新界北總區防止罪案辦工室、房屋署、物業管理公司及區內有關持份者，並於昨日舉行防罪交流會。除講述最新非法收債活動的手法外，更為屋邨加強保安的方法提供可行建議，分享保安員在防止非法收債行為中遇到的困難。

警方呼籲，市民出入大廈時應留意有否陌生人尾隨。保安員亦應提高警覺，如有非居民進入大廈範圍，應登記其進出時間及身份。警方會加強打擊非法收債團伙，特別針對不法分子招攬年輕人參與非法收債活動。「刑事毀壞」罪最高刑罰為監禁10年，年輕人切勿以身試法。警方認為，要有效減少非法收債活動，市民應審慎理財，切勿向非正規的財務公司借貸。