政Whats噏：張華峰牛一　盼社會唔好咁多怨氣

金融服務界議員張華峰(肥老闆)5月2日生日，一班盟友趁住立法會今日(29日) 有會開，晏晝抽時間為佢預祝生日。香港經濟跌落谷底，肥老闆嘅生日願望係希望香港經濟可以重新起飛，社會唔好咁多怨氣。

經民聯一班盟友準備咗兩個分別寫上「健健康康」同「百毒不侵」嘅生日蛋糕同肥老闆預祝生日，肥老闆仲詢眾要求，特別餵盟友、議員梁美芬食蛋糕。保安局政治助理劉富生亦有到場湊熱鬧，仲送上有局長李家超、副局長區志光祝賀字句同簽名嘅生日卡畀肥老闆，佢收到之後話好開心，感覺好安全。

有乜嘢生日願望呢？肥老闆話希望新冠肺炎疫情快啲過去、香港經濟重新起飛、股市重上3萬點以上之外，更祝願社會安定，唔好咁多怨氣，大家都可以自由自在生活。肥老闆話雖然社會有好多嘢未必符合年青人要求，但佢特別希望年青人能夠珍惜前途，憑自己努力改變依家嘅制度，唔好透過激烈行為表達不滿。

肥老闆又話呢排忙緊同業界解釋成功爭取防疫抗疫基金支援措施嘅原因，仲有講解點樣可以申請政府分別向每間證券行同每位前線從業員發放5萬港元同2000港元嘅資助，佢呼籲業界好好運用呢筆資助，從而提升競爭力，培養更多員工，保留僱員就業機會。