政Whats噏：斥反對派攬炒　謝偉銓：新議會文化等如冇文化

由容許議員帶道具入會議室，到議員喺議事廳掟嘢，甚至圍主席台，亦曾因衝擊而發生多次令保安員受傷，有議員就用帶入新嘅議會文化嘅理由嚟包裝呢啲行為，大家又點睇呢？建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓（Tony）直指「新議會文化」等如「冇文化」，包括咗無間斷嘅拉布同不斷升級嘅語言、肢體暴力。

點解突然提起新議會文化？Tony今日(29日)喺社交平台貼文，話尋晚出席由「香港高級公務員協會」舉辦嘅周年論壇，透過視象會議講述對「新議會文化」嘅睇法，以及對全港近20萬名公務員帶嚟嘅挑戰。

唔單止提及語言都肢體暴力反級，Tony仲話一旦反對派，應該叫攬炒派攞到立法會控制權，公務員嘅工作環境可能「沒有最差，只有更差」，可能只有迎合攬炒派心意嘅人或部門先可以得到撥款、有人工出。佢仲話預算案過唔到嘅話，可能出現政府關門、服務停擺、全體公務員冇出糧嘅局面添！

點應對？Tony叫班公務員要堅守政治中立，堅持為市民服務嘅宗旨，對議會嘅無理指責或侮辱言行要是其是，非其非，道理要講清楚，畀市民大衆知到真相喎。