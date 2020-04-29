涉網上刑恐無綫電視及東方報業集團　警拘2男1女

警方昨日(28日)和今日(29日)拘捕2男1女，懷疑他們和近日涉及無綫電視及東方報業集團的網上刑事恐嚇罪行有關，被捕人士包括1名香港浸會大學男生，警方檢獲6部手提電話及6部電腦，相信與案有關。3人現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

無綫電視及東方報業集團近日遭到網上恐嚇，更有不法之徒在未經授權下取用廣告商的商業資料，有組織地以威嚇手段向廣告商施壓，脅迫他們停止向該2機構刊登廣告。警方網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查後，於昨日(28日)及今日(29日)在全港多區採取行動，拘捕3名男女。

被捕的其中1名男子，姓甄，21歲，就讀浸會大學，他涉嫌「串謀刑事恐嚇」及「煽惑他人進行刑事毀壞」被捕；1名34歲姓黃的男子，任職文員，涉嫌「串謀刑事恐嚇」及「串謀煽惑他人進行刑事毀壞」被捕；餘下1名37歲姓鄧女子，任職廣告公司市場部，涉嫌「串謀刑事嚇」及「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」。

消息指，有人藉在廣告公司工作的便利，掌握商戶向2傳媒機構刊登或播放廣告的資料，然後交予集團成員，繼而要求有關商戶不要在2傳媒機構刊登及播放廣告。此外，有人更煽惑他人傷害有關機構的記者及破壞其攝影器材。

警方譴責所有形式的恐嚇行為，包括針對傳媒機構、記者及廣告商的恐嚇言論。上述行為嚴重影響商業活動自由進行及妨礙新聞自由。煽動他人參與非法活動是極不負責任的行為。警方提醒市民，切勿被一些網上言論誤導而被煽惑作出違法行為，並呼籲市民以合法的方式表達意見。

警方重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界，市民切勿以身試法。

電視廣播有限公司(無綫電視)表示高興得悉警方拘捕3名人士，涉嫌在網上滋擾和恐嚇包括無綫電視的廣告客戶，希望警方行動能持續進行，將更多不法之徒繩之於法。

發言人表示，自去年6月社會運動開始，示威者在毫無事實根據下指稱無綫新聞偏頗，藉此抹黑無綫電視，在網上煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作、損毀攝影器材、向通訊事務管理局(通訊局)集體投訴、恐嚇商戶停止在無綫投放廣告和滋擾無綫藝人等。通訊局在此期間收到超過20000宗指稱無綫新聞偏頗的投訴，經調查後全部被裁定不成立。