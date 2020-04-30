屯門虎地凌晨飄來怪味　附近濾水廠否認播臭

怪味吹襲屯門虎地！屯門景峰豪庭及附近山邊的居民，在連月來的晚上，均受難聞刺鼻的怪味吹襲困擾，氣味類似瀝青味又似油渣味，難以形容，且令人喉嚨極度不適，要關窗避臭。居民擔心在新冠肺炎疫情下，怪味的來襲會影響健康，居民懷疑氣味來自鄰近的屯門虎地濾水廠，雖然該處有工程進行，惟水務署否認是「播臭」元兇，反指懷疑氣味是從青山公路—嶺南段（即濾水廠北面）傳來。環境保護署將派員到濾水廠一帶巡查，以確定氣味來源。

備受怪味滋擾的景峰豪庭居民陳先生表示，居住上址近廿年，近兩個月開始，在凌晨時分，不時聞到有怪味來襲。他形容氣味似路邊進行工程時，機件啟動所發出的油渣味，而氣味鋪天蓋地飄至，持續約一小時後稍緩，惟數小時後又再飄來，一晚聞到兩至三次，特別是吹北風時，情況更嚴重，氣味令人難以呼吸。他續指，因多名街坊亦受怪味困擾，已向管理處反映，亦致電予政府的投訴熱線。他又指若情況持續沒有改善，他寧願賣樓搬遷，他懷疑氣味由屋苑附近的屯門虎地濾水廠傳出。

記者日前到現場了解，有居於附近山上的村民亦指出，不時聞到怪味，晚上飄來的氣味尤為濃烈。該處街坊琴姐形容，氣味似維修道路時聞到的瀝青味，令人極為不適。記者巡查時發現濾水廠有山坡工程進行，護土牆被挖開，露出黃土，隱約見到有渠管露出；現場亦有挖泥機，未知氣味是否與工程有關。

不過，水務署回覆本報查詢時表示，該署本月起為屯門濾水廠附近斜坡進行鞏固工程，預計於今年七月完成。但該工程沒有在夜間施工、沒有使用瀝青或類似物料，亦沒有掘破喉管等。而濾水廠運作亦正常，廠內並無發出異味。該署亦收到一宗由政府投訴熱線轉介來的相關投訴，署方現正跟進中。

不過，署方亦證實，有濾水廠員工上周四(23日)早上八時左右，亦聞到一股類似油渣的氣味，懷疑是從青山公路—嶺南段（即濾水廠北面）傳來，有關氣味與濾水廠運作及斜坡鞏固工程絕無關係。

環保署表示，接獲一宗有關屯門濾水廠的異味投訴，會與投訴人進一步了解情況，並會派員到屯門濾水廠及該處一帶巡查，以確定氣味來源。該署會聯同水務署繼續留意有關情況。