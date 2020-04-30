六旬婦青龍石澗失足墮崖　直升機救起送院不治

64歲女子林慕儀，前日(28日)上午偕姓楊(67歲)丈夫往大嶼山大東山郊遊，期間與丈夫走失，他遍尋不獲，恐妻子發生意外，至晚上7時許報案求助。救援人員趕至大東山及附近山頭一帶搜救，飛行服務隊直升機在上空協助搜索，終在昨日(29日)晚上，在大嶼南青龍石澗尋獲林婦，她身體多處受傷、陷入昏迷，由直升機救起送往東區醫院證實不治。

警方初步調查，懷疑林婦失足墮崖，相信事件無可疑，案件列「送院前死亡」，她的死因有待驗屍後確定。

青龍石澗又名大䃟或清風石澗，位於䃟石灣村旁，因上游有峭壁，形狀酷似青黑色的龍頭，故得其名。石澗分三段，全程需約五小時，途經「雙獅觀瀑」瀑布、天龍壁等奇觀，終點至名為「天池」的爛頭營儲水池，沿途需攀崖涉險，有一定難度。

2018年8月7日，一名65歲姓陳女子，與近30多人到青龍石澗遠足，期間，陳婦於中午12時許跌倒，頭部受傷，同行友人報警求助，政府飛行服務隊派出直升機將陳女救起送往東區醫院治理。

2017年7月9日，一名66歲姓李男子，與15名友人趁假期同往大嶼山遠足，至中午1時許，一行登上䃟石灣青龍石澗時，疑受天雨影響，路面仍然濕滑，他突然不慎跣倒，由山坡跌落約8米下的石澗，頭部受傷淌血，友人上前施援，因傷勢頗重，立即致電報警求助。警方鑑於現場位置偏僻，召喚政府飛行服務隊到場協助，派直升機將李吊起，直接送往醫院救治。