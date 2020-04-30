「執法人員」陪往銀行查數　婦人險失財700萬

電騙黨未能啟動網上銀行戶口呃走巨款，現身挾女事主往銀行「查數」被揭發斷正！一名75歲老婦及一名67歲男子，昨日(29日)一同抵達鴨脷洲海怡半島一間銀行，該名男子要求查閱同行老婦及其妹的聯名戶口內約700萬港元存款，銀行職員懷疑老婦受騙，於是暗中報案求助。

警方接報後懷疑是一宗電話騙案，西區警區重案組探員接手調查後，獲悉女事主於本月20日收到自稱為「執法人員」來電，訛稱她涉及一宗內地的「刑事案件」，故須開設網上銀行戶口；女事主按照指示申請網上銀行服務，再將登入資料交出，對方騙取登入資訊後，因未能啟動網上銀行戶口，不能提取戶口逾700萬港元存款，他疑不甘失去700萬港元「橫財」，遂提出與老婦到銀行「查數」；惟被醒目銀行職員發現懷疑老婦受騙，暗中報案。女事主沒有任何財物上的損失，67歲男騙徒涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」當場被捕，他獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。

「電話騙案」主要針對長者，警方呼籲留意騙徒常用多種手法，包括自稱「內地政府」或「執法機構」，並要求受害人交出任何銀行或個人資料、開設新銀行帳戶以證清白、要求審查受害人資產、提及保密協議條款或要求轉帳匯款、要求經電話或其他社交應用程式做「筆錄口供」及「發出通緝令」；在電話中自稱「親友」，指自己更換新電話號碼，要求借錢及匯錢等等。市民如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心熱線查詢。