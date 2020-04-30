東方日報A1：負資產暴增　撤辣冇得等

疫情打殘樓市，金融管理局公布，首季負資產住宅按揭貸款宗數按季飆升兩倍，至三百八十四宗，業界指疫情下個別單位成交已由高位跌穿百分之十，導致高成數按揭跌入負資產界線。有議員、地產代理以至專責處理破產的律師均要求政府循序漸進撤辣，讓小業主在疫市下有「逃生門」。地產及建造界議員石禮謙說，負資產數字升幅誇張，並預計未來情況會更惡劣，促請政府盡快撤辣，若不撤辣將會有更多負資產業主出現。

金管局指出，負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，按揭成數一般較高。而三月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加五成多，至一萬三千宗，當月新取用按揭貸款額則增加一成，至二百零七億元。三月份新批按揭貸款額亦按月增加四成，至三百三十一億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加七成，至七十七億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加三成多，至一百九十億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，亦增加三成多，至六十五億元。

負資產宗數激增，各界促請政府撤辣。石禮謙表示，現階段本港經濟狀況非常差，負資產住宅按揭貸款宗數飆升完全屬於預料之內，他又感嘆這些人不是願意做負資產，只是他們買樓後隨即面對現時市道，不但開始蝕錢，有些人可能失業無法供樓，不少更是九成借貸，惟有再借錢供樓，不斷惡性循環。他批評政府沒有聽取各界促「撤辣」的訴求，並指若樓市出現問題，對本港將是致命打擊，要求政府應盡快撤辣，避免出現更多負資產住宅按揭貸款。

中原按揭董事總經理王美鳳分析，即使疫情下市場減價盤增加，今年首季樓價平均僅跌百分之一至二，較去年高位平均下跌約百分之八，平均跌幅未逾百分之十，但由於不同屋苑成交價連帶估值跌幅出現差別，個別單位成交已由高位跌穿百分之十。再者，九成按揭用家普遍將保費加借入按揭額一併供款，連同保費總按揭成數約達九成二至九成三為主，導致高成數按揭銀行職員個案以及部分新造不久的九成按揭業主跌入負資產界線。

她續稱，自去年十月中放寬按保後，九成按揭個案使用率增加，放寬按保有助買家上車，但即使按保使用率上升，現時負資產佔整體按揭仍屬相當低水平，負資產宗數佔整體住宅按揭僅百分之○點○七，負資產涉及金額佔未償還貸款總金額僅百分之○點一三。

專責處理破產申請的律師孫楚雍亦建議政府循序漸進撤辣，率先考慮撤銷額外印花稅（SSD），因疫情導致收入減少的業主豁免繳付額外印花稅。尤其是於過去兩年置業的人士，他們買樓時並未能預計到突如其來的疫情來襲，以至自己收入大減至無法完成供款。他續指，因目前在未撤辣之際，這批業主面對兩難局面。其一是想賣樓但無能力繳付額外印花稅，其二是不賣樓又無能力供款。香港專業地產顧問商會會長蔡志忠指，樓市受本地經濟下行影響，料未來只跌不升，建議政府撤辣，讓小業主逃生。

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