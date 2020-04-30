探射燈：政府機構避炎停運　家暴激增苦主陷困

全球家庭暴力急升，本港亦不能幸免。不少人近日長期逗留在家，朝夕相對致爭執頻生，甚至發生暴力事件。多個機構接獲家暴求助數字明顯上升，最多急增4倍，有因長時間相處及防疫標準不一引致爭執，有家庭成員更因經濟壓力而向家人動手。惟政府機構因疫情暫停開放或維持有限度服務，受害人要申請資助或辦離婚亦求助無門。議員指政府需正視家暴問題，並為有需要家庭提供支援。

為防疫情爆發，政府呼籲市民多留家中，卻令不少家庭爆發危機。香港婦女中心協會的求助熱線以往每月平均接收5宗家暴個案，但3月急升至15宗，升幅達2倍。和諧之家求助熱線1月接獲761宗求助，3月增加至967宗。基督教家庭服務中心恬寧居3月接獲的求助個案亦較2月上升4倍，入住庇護中心的人數多出近30%，其中逾80%與疫情有關。綜合上述機構個案，家暴發生原因可歸為3類，包括長時間相處造成的生活壓力、防疫標準不一，以及因失業、開工不足造成的經濟壓力。

「佢哋（求助者）打嚟唔會一開始就直接講自己被家暴，通常係查詢離婚程序。」香港婦女中心協會教育幹事王雅思負責處理家暴求助個案已有2年，指近期新增個案不少與疫情有關。王又指，有本身患有情緒病的丈夫，因為疫情而十分緊張家居衞生，不斷強迫家人清潔，甚至發生口角及暴力事件，「佢對每一樣嘢都睇得好緊，期望太太會抹多幾次、洗多幾次，太太勁大壓力。有時做得唔好，丈夫會不斷鬧。」

經濟壓力往往是家暴原因。王雅思舉例，有丈夫原本為家庭經濟支柱，但最近失業，太太要出外尋找兼職，令他自尊心受創，認為自己要依靠太太生活。強烈的不安感使他經常質問太太，懷疑對方出軌，又檢查對方的通話紀錄及行蹤，甚至動手，「先生會到太太工作嘅地點鬧事，質問僱主係咪同佢老婆有路，搞到太太好困擾，所以太太近排都考慮緊搬走，擔心小朋友嘅安全問題。」

父母與成年子女的衝突亦顯著增加。「以往佢哋返工嘅返工，返學嘅返學，見面時間唔多，所以唔會有問題；但依家日對夜對，就會成日嗌交。」基督教家庭服務中心恬寧居社工Yan指，過去2個月入住庇護中心的成年子女至少有7名。有從事零售業的子女因疫情被停職，無收入交家用而被父母責備；另有大專生因為停課，留家時間增多，增加家庭日用品消耗而引發父母不滿，繼而發生衝突，「有父母話啲仔女大個喇，唔好喺屋企呃飲呃食，但其實佢哋對呢個家庭係有貢獻，係屋企嘅一分子，點解要趕佢哋走？」

「好多時被家暴嘅婦女最實際嘅考慮係錢，所以就算佢哋想走，但身上得幾十蚊點走？」香港婦女中心協會註冊社工莊子慧表示，該會設立的婦女緊急援助基金，近期申請人數明顯上升，以支援有需要婦女遷離住所、提供短期基本生活開支及辦理離婚手續。她指現時政府未有對被家暴人士提供住屋支援津貼，由外判社福機構營辦；加上近期大部分政府機構因疫情而暫停開放或維持有限度服務，受害婦女無法辦理離婚手續及申請綜援，「家事法庭唔開，一啲婦女想追討被拖欠嘅贍養費都追唔到，呢幾個月可能冇晒經濟支援。」

議員麥美娟表示，政府要正視家暴問題，為有經濟困難的家庭提供經濟援助，並為受疫情困擾的家庭成員提供足夠情緒支援。她指因政府部門停擺，令不少人求助無門，認為政府需維持各部門的基本服務，並增加人手處理有關申請，如綜援申請。

社會福利署回覆，過去3年共有近9000宗新呈報的虐待配偶或同居情侶個案，本年首3個月則有351宗，而婦女庇護中心的入住數字則暫未能提供。發言人指署方十分關注疫情持續對家庭關係的影響，署方及非政府機構營辦的綜合家庭服務中心會繼續提供緊急和基本服務。

警方發言人表示，本年首3個月共處理逾2000宗家庭衝突事件，超過80%為普通家庭事件；其中3月有逾700宗，涉及家暴的有120宗（包括刑事及雜項），較2月多近20%。發言人指警方有一套針對處理家暴案件的政策和程序，致力減低風險及加強對受害人的保護。

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