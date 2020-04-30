套假車牌享入油折扣　慳到盡司機斷正

警方東九龍交通部特遣隊，在今日(13日)凌晨時分，於九龍城太子道東進行「自動車牌識別系統」偵測。期間系統發現一輛私家車行車證過期，警員尾隨該輛私家車至太子道東590號一油站，該私家車停車入油，警員隨即上前，截查一名姓尹(28歲)男司機。

警員發現該車的車牌與行車證不符，相信尹男套用他未續牌照費的車牌到朋友的私家車，藉此可在該油站內用「專用油卡」，以折扣價為朋友的私家車入油。尹涉嫌「詐騙」及「行使虛假文書」兩罪被捕，已被扣留調查。黃大仙警區刑事調查隊跟進此案。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，運輸署續牌服務亦有所延誤，尹男的私家車行車證到期，疑因未能及時到運輸署續牌，於是向朋友借用一輛私家車。司機疑為繼續享用油卡入油優惠，將座駕車牌用雙面膠紙貼到朋友的私家車，詎料被警方識別車牌系統「踢爆」。

涉案私家車為一輛混能私家車，油缸總容量逾40公升，如司機慳到盡用到「最後一滴」才到油站入油，以預先登記的專用油卡以折扣價入油，每公升折扣價可以由1.6至2.5港元不等，入油費用可以節省最少64元至100港元不等。警方不排除涉案司機為「慳錢」而以身試法。