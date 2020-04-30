網民熱話：山崖玩命疊羅漢　網民齊轟「唔好累人」

挑戰極限唔要命？近日網上傳出一對男女在飛鵝山崖上大玩疊羅漢的片段，片中兩人身上幾乎沒有任何保護裝備，男子在下方雙手托着女子，大玩倒立式疊羅漢，畫面觸目驚心，令人擔心一旦摔下，分分鐘九死一生。網民看後紛紛指摘兩人行為罔顧安全，直言：「想死勿累人。」

相關短片由網民Derek Lai前日（28日)於Facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」發布，只見涉事疑似外籍男女站在山崖邊，前方便是峭壁，看上去非常牙煙。片段之初，男子將半身蹲下，女子則從身後慢慢站上對方膊頭。隨着男子緩緩起身站穩，女子竟將身子下曲，雙手捉緊男子，抬起雙腳，整個身體在半空中倒立，只憑兩手抓住男子，作為支撐。女子最終似乎無力完成整個動作，一下子將身體轉回來，緩緩落地，讓人不禁捏一把冷汗，片段亦至此告結。

短片發布後，有人形容場面十分嚇人：「見到腳發軟」；亦有不少網民批評兩人的行徑危險，有留言直斥兩人是「自尋死路」；亦有人留言斥兩人累人累物：「有事起上嚟，唔好害死啲消防救護員啊」。

網民有話說：

Fukgor Lau：為消防員添加工作！運落山好大工程㗎

Vic Ki Law：一啲都唔覺好型好威囉

Eric Hau：跟打風時去滑浪嘅人冇分別

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