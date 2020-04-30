疫情下義工無法探望　兒童醫院播特備節目慰病童

兒童入院接受長期治療，需要親友的鼓勵及關懷，故兒童醫院恒常會為病童提供義工服務，讓義工哥哥姐姐陪伴左右，紓緩他們的不安與壓力，惟受新冠肺炎疫情影響，義工服務被迫暫停。兒童醫院為鼓勵病童接受治療，分別於2月中及3月底，向病童派發禮物包及播放專為病童而設的電視節目，冀讓病童感受到關懷與聯繫。

受新冠肺炎疫情影響，醫院管理局於1月啟動緊急應變級別，公立醫院禁止探病，所有義工服務亦告暫停。兒童醫院病人資源中心社會工作主任林鳳翹憶起，有一名4歲的病人問她：「點解見唔到(義工)姐姐嘅？佢係唔係發燒嚟唔到呀？」林解釋，病童的反應顯示，自義工服務停止後，不少病童均非常想念義工們，擔心義工們是因有意外而無法到場探訪。

醫院兒科病房經理張嘉鳳亦表示，義工會在病童接受療程前，以遊戲方式預演1次，減少病童在實際進行治療的心理壓力，惟義工服務暫停後，講解療程的工作只能交由病房護士負責，令護士須耗用更多時間安撫病童，增加醫護人員的工作負擔。

為了令病童感受到關懷，兒童醫院於2月12日起向住院病童按年齡及性別派發禮物包「童趣法寶袋」，禮物包依年齡分為4款，內容包括玩具、手工材料、圖書、工作紙及防疫資訊等，禮物包每周派發1次，目前已派出逾700個，即每周約派出100個。

院方3月底又與非政府機構合作，推出童趣繽紛台頻道，播放專為病童而設的電視節目，節目邀請曾到醫院探訪病童的義工「上鏡」，向病童提供娛樂節目及課堂，讓病童透過觀看節目暫解對義工們的思念。

林鳳翹指，節目非常受病童歡迎，有病童更在節目開始前1至2小時便已拿著遙控器，等待節目放映。她續指，計劃籌備到面世僅四星期，節目逢星期一至五播放，每日1小時，暫時節目儲備足夠播放至6月底，屆時會視乎疫情發展，再商討如何為病童提供支援，如疫情有所紓緩，或可恢復面對面的義工服務。