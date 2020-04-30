禁聚令下太平清醮取消迎神儀式　一哥親到長洲視察人流

新冠肺炎疫情持續下，今日(30日)舉行的長洲太平清醮活動亦會一切從簡，雖然早上已有市民專程搭船入長洲，不過人流較往年大幅減少。長洲值理會今早證實，收到警察公共關係科通知，擔心有人群聚集，故決定取消早上舉行的迎神儀式，送神返回廟宇的儀式則會分日進行。另外，警務處處長鄧炳強今早在多名軍裝警員陪同下，到長洲海傍街一帶視察。

長洲早前宣布取消搶包山、嘉年華、飄色巡遊、神功戲等多項重頭戲，只剩迎神及送神儀式。長洲太平清醮值理會副主席何麗安表示，昨晚(29日)將儀式抬橋的相片交警方審視，由於仍需6至8人才能抬動大轎，今早8時接獲警方通知未能符合限聚令4人以內的要求，值理會決定取消儀式。由於早前已有部分神送到北帝廟足球場內，有協助送神的人表示，會方早上決定即時將一部分神送回廟內，明日會繼續餘下的送神儀式。值理會總務黃錦佳對儀式取消感到失望，指取消的安排來得太急，明年不知何再與康文署溝通。

今早長洲的警力明顯加強，一哥鄧炳強早上身穿便裝親自到長洲視察情況，有多名軍裝及便裝警員隨行，逗留約一小時後乘搭水警輪離開。

因應疫情，政府早前呼籲市民勿往長洲慶節，今早中環碼頭未見有人龍，早上9早往長洲的快船亦只有8成滿，乘客都盡量隔位坐。有專誠到長洲「湊熱鬧」的市民，昔日長長候船的人龍不復見，市民陳太指，今年適逢佛誕與勞動節有連假，加上長洲已取消多項活動，料人流大減，遂應兒子要求，一起到長洲「抖吓氣」，但就不會在島上吃晚餐。

居港2年的外籍人士Grace指，今年是首次入長洲參與太平清醮，對多項活動終告取消大嘆可惜。她指自己居於南丫島，疫情下天天都人潮不絕，料今日長洲人流亦不會少。