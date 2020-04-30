美稱瑞德西韋助新冠肺炎患者康復　華指成效不彰

新冠肺炎至今未有特效藥，醫學界正致力尋找最佳的治療方法。以美國為首的一項大型臨床試驗周三（29日）公布結果，顯示新冠肺炎患者使用抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）後加速康復。惟中國臨床試驗負責人同日在醫學期刊《刺針》刊登的論文卻指出，瑞德西韋對重症患者沒有顯著成效，相反的結果為能否對症下藥增添不確定性。

美國過敏與感染疾病中心（NIAID）周三發布聲明指，新冠肺炎患者使用美國藥廠吉利德科學公司研發的瑞德西韋，康復速度比使用安慰劑的患者快31%；用瑞德西韋治療的康復時間中位數為11天，用安慰劑的則為15天。研究結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，用安慰劑的則為11.6%。這項試驗自2月21日展開，來自美國47地及歐亞21國的1063人參與。

美國抗疫專責小組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇向傳媒表示：「此結果顯示，瑞德西韋在減少康復所需時間上，有明確、顯著及正面的效果。儘管改善31%不像100%那樣吸引，但仍是一次非常重要的概念驗證，證明有藥物可抵擋這種病毒。」他形容這是一個甚好的消息，為如何治療新冠肺炎定下新標準。

吉利德同日亦首次發表瑞德西韋第3期臨床試驗初步結果，顯示重症患者使用5日或10日瑞德西韋療程有相似效果。這項研究正在全球180個試驗點進行，香港亦有參與。

與此同時，《刺針》同日在網上刊出由中日友好醫院副院長曹彬教授和北京協和醫學院院校長王辰院士所寫的論文，公布在中國武漢進行、瑞德西韋針對新冠肺炎的全球首個隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心臨床試驗結果。結果顯示與安慰劑相比，使用瑞德西韋治療重症住院患者，未有加快其康復速度或降低死亡率。

該研究有武漢市10間醫院共237名成年病人參與，他們於今年2月6日至3月12日期間住院，經實驗室確認為重症。由於新冠肺炎疫情已在中國放緩，這項試驗在招募志願者方面遇到困難，最終提前結束，但研究人員認為應進行更多試驗。

曹彬受訪表示，中方的臨床試驗對治療空窗期使用非常嚴格的標準，美方一開始使用相同標準，但其後有所更改，故雙方的結論迥異。有分析指，中美兩個瑞德西韋的試驗結果不一，凸顯科學家在疫情期間尋找有效療法所面臨的挑戰。

香港政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，研究顯示瑞德西韋5天療程的治療成效與10天療程相若，反映日後可以縮短療程；又指瑞德西韋暫時是眾多治療藥物上有較顯著成效的一款，亦較目前通用的雞尾酒療法少副作用。至於能否成為新冠肺炎主要治療藥物，他指仍要待藥廠發佈完整的研究結果。

各地近日發表的瑞德西韋臨床成效數據顯示治療結論不一，許樹昌指難以互相作出比較，但美國所進行的研究有安慰劑組作為對照，對藥效表現會較為全面。他又稱香港亦有30多名確診病人參與亞洲區的瑞德西韋研究，目前數據顯示香港病人用藥後退燒會較快，一天便能退燒。