案底男潛貨車掠財斷正　揭涉東九龍共14宗同類案件

案底男潛入泊黃大仙街頭貨車擸財，被司機揭發報警落網。本周二(28日)，一名男司機將其貨車停泊於黃大仙鳳德道路旁後，未有鎖上車門便趕往送貨。豈料在返回時，目擊一名陌生男子在貨車上大肆搜掠，於是報警。警方到場，經調查後以涉嫌企圖車內盜竊、車內盜竊及未能出示身份證明文件將該名男子拘捕。

黃大仙警區刑事總督察莫子威指，被捕男子姓葉(47歲)，報稱無業，並有多次案底。經東九龍總區及黃大仙警區情報組進行情報分析，相信被捕男子與區內由3月8日至4月17日另外13宗同類型案件有關。

據悉，賊人以泊街車輛為目標，會先嘗試打開車門，或在街邊執拾硬物，包括鐵通、廁所板等，打破車窗潛入擸財。該13宗案件中，分別有4宗在黃大仙、4宗在將軍澳、5宗在牛頭角及1宗在觀塘發生，初步相信為被捕男子獨自犯案，案中失物總值約5萬8千港元，以現金為主。

莫指，被捕男子在警誡下承認犯案，現已被暫控「盜竊」。莫提醒市民要避免將車輛胡亂停泊在路邊，除有機會被票控違泊、對其他行人、車輛造成不便外，亦給予不法分子犯案空間。而盜竊亦屬嚴重罪行，最高可被判監10年。