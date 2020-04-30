教育局跟進教師扭曲鴉片戰爭史實　可立小學致歉

可立小學被揭有教師扭曲鴉片戰爭史實。

香港因為鴉片戰爭被割讓予英國，但有小學課堂竟將相關歷史扭曲。位於慈雲山的嗇色園主辦可立小學，被揭有教師稱英國是為「為消滅鴉片」而向中國發動戰爭，將中國禁煙而遭英國侵略的史實扭曲。校方承認教學內容不正確，教師亦明白講解內容有誤，對家長致歉。教育局指事件不能接受，會跟進教師是否專業失德。

根據一條網上影片，一名男教師教學時指，在1840年中國及英國發生鴉片戰爭，並指「英國想以禁煙為理由，派兵去攻打中國……而英國這樣做，是因為中國有很多人吸食煙草，問題嚴重，為了消滅鴉片這種物品，因此去攻打中國。」

該條影片引起不少家長不滿及網上迴響。嗇色園主辦可立小學校方昨向全體家長發信，指網上流傳一套該校小二級常識科的網上教學影片，校方確認當中部分內容不正確，已作即時跟進，並重新整理有關材料，而負責教師亦明白自己講解的內容資料有誤，對家長及學生帶來困擾，就此致歉。

教育局發言人回應查詢時表示，視頻中人士在講述鴉片戰爭時，內容明顯失實，如果屬於學校的教學，實在不能接受。局方正跟進有關事件，向有關學校了解，以查明事實；而學校不能容許教師教錯歷史事實。如有教師被證實有專業失德，會根據《教育條例》嚴肅跟進。

根據歷史事實，當時清廷頒布禁煙令，委任林則徐為欽差大臣到廣州查禁鴉片，引起販賣鴉片獲利的英國商人不滿，引發連串衝突，最後英國出兵攻打中國，導致戰爭；最終香港被迫割讓予英國。

另外，網上流傳屬於小二常識課本《朗文常識童看歷史2C》內容，涉及內地旅客與香港市民發生衝突的新聞，並要求學生以「六何法」向全班匯報，而有關內地民生情況，亦引用北京霧霾天氣、黑心企業致癌「地溝油」作例子。

教育局指，有關課本於2015年出版，而課本最近已經更新和完成課本評核，並提醒學校舊版課本將在2021年不再保留在「適用書目表」。